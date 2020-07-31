مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020"

باكو، 31 يوليو (أذرتاج).

وصلت الطائرات المقاتلة التركية من طراز "إف 16" الى أذربيجان للمشاركة في المناورات المشتركة "نسر تورآذ 2020".

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه في البداية عزف النشيد الوطني لكل من البلدين وتم احياء الذكرى الخالدة للزعيم القومي حيدر علييف والشهداء الذين قتلوا في سبيل استقلال الوطن.

في كلمات ألقيت في حفل الاستقبال اشار المتحدثون الى اهمية تنظيم المناورات في اذربيجان معربين عن افتخارهم بهذا ومتمنون نجاحات في تنفيذ مهام الطائرات المقاتلة.