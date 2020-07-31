  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020"

    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]

    باكو، 31 يوليو (أذرتاج).

    وصلت الطائرات المقاتلة التركية من طراز "إف 16" الى أذربيجان للمشاركة في المناورات المشتركة "نسر تورآذ 2020".

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه في البداية عزف النشيد الوطني لكل من البلدين وتم احياء الذكرى الخالدة للزعيم القومي حيدر علييف والشهداء الذين قتلوا في سبيل استقلال الوطن.

    في كلمات ألقيت في حفل الاستقبال اشار المتحدثون الى اهمية تنظيم المناورات في اذربيجان معربين عن افتخارهم بهذا ومتمنون نجاحات في تنفيذ مهام الطائرات المقاتلة.

    AZERTAG.AZ :مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]
    وزارة الدفاع: الخبر المتناقل في الإعلام الارميني كاذب ولا يعكس الحقيقة بالكامل
    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 42 مرة خلال اليوم
    ٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [٢٢:١٥‎]
    تدمير طائرة تكتيكية بدون طيار أخرى تخص بارمينيا
    ٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 65 مرة خلال اليوم
    مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020" مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020" مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020" مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020"