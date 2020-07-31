وزارة الدفاع: الخبر المتناقل في الإعلام الارميني كاذب ولا يعكس الحقيقة بالكامل
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٥٥]
باكو، 31 يوليو (أذرتاج).
اعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية ان الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام الارمينية والذي يزعم ان المواقع الارمينية تعرضت للنيران من اتجاه نخجيوان كاذب ولا يعكس الحقيقة بالكامل، حسبما افادت وكالة اذرتاج. بالعكس، ردت وحدات القوات المسلحة الاذربيجانية الواقعة في نخجيوان على النيران التي اطلقتها عليها وحدات القوات المسلحة لارمينيا.
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