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    جهاز أمن الدولة : تم القبض على زوجين تجسسا لصالح مخابرات أجنبية

    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٢]

    باكو، 31 يوليو، أذرتاج

    نتيجة لتدابير مكافحة التجسس وإجراءات التحقيق التي نفذها جهاز أمن الدولة، تم تحديد شكوك مبررة في أن مواطني جمهورية أذربيجان وهما عباسغولييف حبيب أبيل أوغلو وزوجته عباسغولييفا لامياء الخان غيزي في خيانة الدولة في شكل تجسس.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن موقع جهاز أمن الدولة أن حبيب عباس غولييف ولامياء عباس غولييفا الذين تم تجنيدهما في تعاون سري من قبل مخابرات أجنبية مقابل الاموال قاما بأنشطة مضرة لأمن الدولة وعلى أساس التعليمات الملقاة في اجتماعات سرية من ممثلي الخدمات الخاصة الأجنبية في مختلف البلدان قاما بجمع المعلومات والبيانات الأخرى التي تشكل سراً للدولة وتقديمها بشكل منتظم.

    تمت مقاضاة حبيب عباس غولييف ولمياء عباس غولييفا بموجب المادة 274 (خيانة الدولة) من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان وحبسهما.

     

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