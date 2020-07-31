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    جمعية الهلال الأحمر التركي تطلق حملة ذبح الأضاحي في 16 بلداً

    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٤]

    اسطنبول، 31 يوليو، أذرتاج

    أطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي حملة ذبح الأضاحي في 16 بلداً حول العالم، بما في ذلك أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

    تفيد أذرتاج أن هذا التقليد يتواصل من قبل الجمعية لمدة 14 عامًا.

    بحسب المعلومات الصادرة عن الجمعية أن المواطنين الأتراك يشاركون بنشاط في هذا العمل. يتم ذبح الأضحية من قبل موظفي الجمعية وفقاً لقواعد النظافة الصحية وعلى الشريعة الاسلامية.

    وأشير إلى أنه في عام 2019، تم إجراء مماثل في حوالي 50 بلد حول العالم.

    AZERTAG.AZ :جمعية الهلال الأحمر التركي تطلق حملة ذبح الأضاحي في 16 بلداً
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