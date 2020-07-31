المجلس الوطني يجتمع في جلستها الاستثنائية
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٣:٥٩]
باكو، 31 يوليو (أذرتاج).
بناء على طلب 59 نائبا للمجلس الوطني الاذربيجاني والقسم الثاني من المادة رقم 88 من الدستور الاذربيجاني ستعقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني ابتداء من 4 اغسطس، حسبما افادت وكالة أذرتاج.
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