تعافي 714 شخص من فيروس كورونا المستجد في اذربيجان

باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أصيب 318 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 714 شخص من هذا المرض ووفاة 7 أشخاص.

واضيف أن 31 ألفا و878 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 25 الفا و882 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 448 مصاب ويستمر علاج 5548 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 724 الف و953 فحص طبي.