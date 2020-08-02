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    هانده هرمانشي: بعد تخفيف نظام الحجر الصحي المشدد، يحتاج الناس إلى العيش مع معايير جديدة

    ٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:١٥‎]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    استقرت الاصابات بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان منذ أواخر يونيو. في الأسابيع الأخيرة لوحظ الانخفاض في عدد الاصابات. وقد تحقق ذلك نتيجة القيود المفروضة.

    تفيد أذرتاج أنه جاء هذا البيان من ممثل منظمة الصحة العالمية في أذربيجان هانده هرمانشي في 31 يوليو في المؤتمر الصحفي.

    وقالت أيضاً " إن هذا صحيح ليس فقط في أذربيجان، ولكن في جميع أنحاء العالم. بمجرد تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الصارم سيتعين على الناس العيش وفقاً للمعايير الجديدة. إذا لم تكن هناك زيادة في عدد الإصابات بعد الانتقال إلى التخفيف، فيمكن تحقيق المزيد من التخفيف.

    لا نعرف ما هي القرارات التي ستتخذها قيادة مقر العمليات لدى الوزراء بعد 5 أغسطس. ومع ذلك، من الواضح أنه إذا اتبعنا قواعد نظام الحجر الصحي فقد نتمتع بفرصة العيش في نظام التخفيف".

    AZERTAG.AZ :هانده هرمانشي: بعد تخفيف نظام الحجر الصحي المشدد، يحتاج الناس إلى العيش مع معايير جديدة
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    هانده هرمانشي: بعد تخفيف نظام الحجر الصحي المشدد، يحتاج الناس إلى العيش مع معايير جديدة