الأذربيجاني البالغ من العمر 10 سنوات يحصل على جائزة الرئيس الامريكي لإنجازاته البارزة في التعليم في الولايات المتحدة

واشنطن، 2 أغسطس، أذرتاج

حصل التلميذ الأذربيجاني البالغ من العمر 10 سنوات "مقصود سليمانلي" على جائزة الرئيس الامريكي عن الإنجازات البارزة في مجال التعليم في الولايات المتحدة. أخبرت والدة مقصود نيجار باناهوفا وكالة أذرتاج أن مقصود حضر التعليم في المدرسة حينما كان في باكو. بعد انتقال عائلته إلى الولايات المتحدة، تعلم مقصود اللغة الإنجليزية في اقصر وقت ممكن وأصبح أحد أفضل التلامذة في مدرسته.

تقدم جائزة الرئيس للإنجاز المتميز في التعليم نيابة عن رئيس الولايات المتحدة ووزير التعليم في إطار برنامج تم وضعه في عام 1983. يحصل التلامذة الذين يتفوقون في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة على هذه الجائزة بناءً على المعايير التي وضعتها الرابطة الوطنية لمديري المدارس الثانوية في الولايات المتحدة.

أولى أبوا مقصود وهما حكمت سليمانلي ونيجار باناهوفا اهتماماً خاصاً لاختيار مكان الإقامة الدائمة، لأن المدرسة الحكومية التي يتعلم الطفل فيها تعتمد على مكان إقامة الأسرة. لذلك، من أجل حصول الأطفال على تعليم عالي الجودة استقرا في مدينة كلايتون من مقاطعة سانت لويس، حيث توجد أفضل المدارس في الغرب الأوسط. وفقا للسيدة نيجار، حقق مقصود هنا نجاحاً كبيراً في التعليم ووضع الأساس للإنجازات القادمة. انتقلت عائلة سليمان مؤخراً إلى بنسلفانيا. كما حصل مقصود على جائزة الرئيس في الصف الرابع من مدرسة هربرت هوفر الابتدائية في بنسلفانيا.

ومع ذلك، لا يتميز مقصود بمستوى معرفته وإنجازاته في التعليم فقط. مثل والديه، فهو يحب وطنه. يشارك مقصود وشقيقتها تانسو بانتظام في المهرجانات الدولية والثقافات في المدرسة وخارجها، حيث يحيطان أقرانهما علما بثقافة أذربيجان وتاريخها ومأكولاتها الوطنية.

يحب مقصود لعب كرة القدم والشطرنج ويهتم بالبرمجة. أثناء إقامته في باكو، درس في أكاديمية وقار هاشيموف للشطرنج، وقد حصل بالفعل على العديد من الجوائز في الولايات المتحدة. يأمل مقصود أن يصبح رائداً للفضاء في المستقبل.

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج