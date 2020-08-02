أول تلقيح من فيروس كارونا في كازاخستان

نور سلطان، 2 أغسطس، أذرتاج

قام أطباء المركز الدولي التلقيح في جامعة كازاخ الوطنية بالتلقيح الأول ضد الفيروس التاجي الجديد في كازاخستان.

تفيد أذرتاج أن أول شخص تم تلقيحه ضد الفيروس التاجي كان مدير مركز التلقيح قيصر تابينوف، تم تلقيحه بلقاح COVAX-19 الذي أنتج في أستراليا والآن في المراحل الأولى من التجارب السريرية.

وتجدر الإشارة إلى أن كازاخستان تعمل على تطوير لقاح فيروس كارونا. من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح في سبتمبر.

وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد إلى 90 ألف و367 وتعافى أكثر من 60 ألف مريض وتوفي 793 شخص بسبب الفيروس.