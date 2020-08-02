باكو، 2 أغسطس (أذرتاج). أصيب 286 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 639 شخص من هذا المرض ووفاة 8 أشخاص. واضيف أن 32 ألفا و443 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 27 الفا و113 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 462 مصاب ويستمر علاج 4868 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص. ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 738 الف و963 فحص طبي.

AZERTAG.AZ : تعافي 639 شخص من فيروس كورونا المستجد مقابل 286 حالة جديدة للاصابة في اذربيجان

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