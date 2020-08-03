البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 3 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أغسطس آب.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 3 أغسطس آب اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0235
أورو EUR 1 2.0003
دولار أسترالي AUD 1 1.2186
روبل بلاروس BYN 1 0.7029
ريال برازيلي BRL 1 0.3288
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1024
كرون دنماركي DKK 1 0.2688
لاري جورجي GEL 1 0.5509
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2735
دينار الكويت KWD 1 5.5578
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4006
بيسو المكسيك MXN 1 0.0772
جنيه مصري EGP 1 0.1064
لاي مولدوفا MDL 1 0.1014
كرون النرويج NOK 1 0.1878
زلوتي بولندا PLN 1 0.4538
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.022
روبل روسي RUB 1 0.0234
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3915
دولار سنغافورة SGD 1 1.2351
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649
دولار تايوان TWD 1 0.058
ليرة تركيا TRY 1 0.2438
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0616
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1294
كرون التشيك CZK 1 0.0764
يوان الصين CNY 1 0.2429
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2056
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4996
كرون السويد SEK 1 0.1945
فرنك سويسرا CHF 1 1.8619
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424
ليرة لبنان LBP 100 0.1127
ين اليابان JPY 100 1.6173
بيسو تشيلي CLP 100 0.2248
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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