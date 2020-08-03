باكو، 3 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أغسطس آب. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 3 أغسطس آب اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0235 أورو EUR 1 2.0003 دولار أسترالي AUD 1 1.2186 روبل بلاروس BYN 1 0.7029 ريال برازيلي BRL 1 0.3288 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1024 كرون دنماركي DKK 1 0.2688 لاري جورجي GEL 1 0.5509 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2735 دينار الكويت KWD 1 5.5578 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4006 بيسو المكسيك MXN 1 0.0772 جنيه مصري EGP 1 0.1064 لاي مولدوفا MDL 1 0.1014 كرون النرويج NOK 1 0.1878 زلوتي بولندا PLN 1 0.4538 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.022 روبل روسي RUB 1 0.0234 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3915 دولار سنغافورة SGD 1 1.2351 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649 دولار تايوان TWD 1 0.058 ليرة تركيا TRY 1 0.2438 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0616 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1294 كرون التشيك CZK 1 0.0764 يوان الصين CNY 1 0.2429 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2056 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4996 كرون السويد SEK 1 0.1945 فرنك سويسرا CHF 1 1.8619 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424 ليرة لبنان LBP 100 0.1127 ين اليابان JPY 100 1.6173 بيسو تشيلي CLP 100 0.2248 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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