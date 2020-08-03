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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أغسطس آب.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 3 أغسطس آب اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0235

    أورو EUR 1 2.0003

    دولار أسترالي AUD 1 1.2186

    روبل بلاروس BYN 1 0.7029

    ريال برازيلي BRL 1 0.3288

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1024

    كرون دنماركي DKK 1 0.2688

    لاري جورجي GEL 1 0.5509

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2735

    دينار الكويت KWD 1 5.5578

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4006

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0772

    جنيه مصري EGP 1 0.1064

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1014

    كرون النرويج NOK 1 0.1878

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4538

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.022

    روبل روسي RUB 1 0.0234

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3915

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2351

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

    دولار تايوان TWD 1 0.058

    ليرة تركيا TRY 1 0.2438

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0616

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1294

    كرون التشيك CZK 1 0.0764

    يوان الصين CNY 1 0.2429

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2056

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4996

    كرون السويد SEK 1 0.1945

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8619

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424

    ليرة لبنان LBP 100 0.1127

    ين اليابان JPY 100 1.6173

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2248

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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