وزارة الدفاع: فتح حساب مزيف باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية في تويتر من قبل أرمينيا

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

فتح حساب مزيف باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية في تويتر من قبل أرمينيا.

قالت وزارة الدفاع في بيان إنها تدعو المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية لعدم اعتماد ذلك الحساب ولرفع شكاوى لإغلاقه على العنوان https://twitter.com/Mod .

وأضافت أن حساب وزارة الدفاع الأذربيجانية الرسمية على شبكة تويتر في العنوان التالي: https://twitter.com/wwwmodgovaz .