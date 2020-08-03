  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: فتح حساب مزيف باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية في تويتر من قبل أرمينيا

    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠١]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    فتح حساب مزيف باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية في تويتر من قبل أرمينيا.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إنها تدعو المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية لعدم اعتماد ذلك الحساب ولرفع شكاوى لإغلاقه على العنوان https://twitter.com/Mod  .

    وأضافت أن حساب وزارة الدفاع الأذربيجانية الرسمية على شبكة تويتر في العنوان التالي: https://twitter.com/wwwmodgovaz  .

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: فتح حساب مزيف باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية في تويتر من قبل أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٨]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 35 مرة خلال اليوم
    ٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٤]
    الجيش الأذربيجاني قادر على ضرب المنشآت العسكرية في عمق دفاعات العدو وسيفعل ذلك إذا لزم الأمر
    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]
    وزارة الدفاع: الخبر المتناقل في الإعلام الارميني كاذب ولا يعكس الحقيقة بالكامل
    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
    مقاتلات تركية "إف 16" تصل الى اذربيجان للمشاركة في مناورات "نسر تورآذ 2020"
    وزارة الدفاع: فتح حساب مزيف باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية في تويتر من قبل أرمينيا