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    نظام استئذان 8103 يتعامل مع 30 مليون رسالة قصيرة أرسلها 4ر3 ملايين مواطن

    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٤]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    قال عُلْوي مهدييف إن 770 ألف شخص غادر مكان اقامته إلى اليوم منذ 21 يوليو. وتلقى نظام استئذان 8103 نحو 700 ألف رسالة قصيرة يوميا. وارسلت 30 مليون رسالة قصيرة إلى اليوم من قبل 4ر3 ملايين مواطن.

    أفادت أذرتاج عن مهدييف رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات العامة لدى الرئيس الأذربيجاني أسان خدمة قوله في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 3 أغسطس اليوم إن نظام استئذان 8103 يلغى ابتداء من 5 أغسطس.

    AZERTAG.AZ :نظام استئذان 8103 يتعامل مع 30 مليون رسالة قصيرة أرسلها 4ر3 ملايين مواطن
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    نظام استئذان 8103 يتعامل مع 30 مليون رسالة قصيرة أرسلها 4ر3 ملايين مواطن