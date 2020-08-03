نظام الحجر الصحي الخاص مطبق على 13 مدينة ومحافظة في أذربيجان إلى 31 أغسطس

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن نظام الحجر الصحي الخاص الصارم مطبق في 13 مدينة ومحافظة في أذربيجان إلى 31 أغسطس آب بالاخذ بعين الاعتبار سير الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

أفادت أذرتاج عن مقر العمليات إن نظام الحجر الصحي الخاص الصارم مطبق في مدن باكو وجليل اباد وكنجة وماصالي ومنكجوير وسومغايت ويفلاخ ومحافظة أبشرون وبرده وجورانبوي وجويجول وخاتشماز وصاليان.