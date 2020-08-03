أذربيجان: إصابة 241 شخص بكوفيد 19 وتعافى 647 شخص ووفاة 6 أشخاص

باكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 241 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 647 شخص من هذا المرض ووفاة 6 أشخاص.

واضيف أن 32 ألفا و684 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 27 الفا و760 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 468 مصاب ويستمر علاج 4456 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 744 الف و837 فحص طبي.