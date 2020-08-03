مقر العمليات يقر تخفيف بعض القيود اعتباراً من 5 أغسطس

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

استقر الوضع الصحي الوبائي نتيجة للإجراءات المشددة المتخذة منذ 21 يونيو 2020 للحيلولة دون تفشي نوع جديد من عدوى فيروس التاجي (COVID-19). ونتيجة للتدابير الوقائية وامتثال المواطنين للقواعد الحالية، انخفض عدد المصابين بالفيروس. وانطلاقاً من الوضع الصحي الوبائي الحالي فقد قرر تطبيق بعض إجراءات التخفيف في المدن والمناطق التي يوجد فيها نظام الحجر الصحي الصارم، وكذلك في جميع أنحاء البلاد.

جاء في البيان الصادر عن مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء ما يلي:

• من الساعة 06:00 يوم 5 أغسطس 2020، سيتم إلغاء نظام مغادرة مكان إقامة والسكن في المدن والمناطق المدرجة في منطقة الحجر الصحي الصارم الخاصة عبر إذن الرسائل القصيرة وبطاقة الخدمة وبوابة الإذن e-gov.az.

• تسمح وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان ووزارة حالات الطوارئ والسلطة التنفيذية لمدينة باكو باستخدام الشواطئ في جميع أنحاء البلاد ضمن القواعد الموضوعة وفقاً لمتطلبات نظام الحجر الصحي.

مع مراعاة ديناميكيات الإصابات بعدوى COVID-19، سيتم تطبيق نظام الحجر الصحي الصارم في المدن والمناطق التالية حتى الساعة 00:00 يوم 31 أغسطس 2020:

• مدن باكو وجليل آباد وكنجه وماساللي ومينكجيفير وسومغايت ويفلاخ ومقاطعات أبشيرون وبردعه، وكورانبوي وكويكول وخاجماز وساليان.

تنطبق القيود التالية في 13 مدينة ومقاطعة حيث يتم تطبيق نظام الحجر الصحي الصارم الخاص:

• توقف حركة جميع المواصلات العامة في كل عطلة نهاية الأسبوع:

من 8 أغسطس / الساعة 00:00 إلى 10 أغسطس/ الساعة 06:00 ؛ من 15 أغسطس / الساعة 00:00 إلى 17 أغسطس / الساعة 06:00 ؛ من 22 أغسطس / الساعة 00:00 إلى 24 أغسطس / الساعة 06:00 ؛ من 29 أغسطس / الساعة 00:00 إلى 31 أغسطس / الساعة 06:00 ؛ • توقف تشغيل مراكز التسوق الكبيرة والمولات، باستثناء محلات البقالة والصيدليات.

• توقف الخدمات في المكان للعملاء في مرافق المطاعم العامة ؛ • توقف أنشطة المتاحف وصالات العرض.

• توقف أنشطة عملية التعليم والتعلم في جميع المؤسسات التعليمية (باستثناء استقبال مناشدات المواطنين المتعلقة بالامتحانات والمسابقات والمقابلات وإصدار الشهادات والوثائق المختلفة) ؛ • تعليق جميع الأنشطة العامة، بما في ذلك المسابقات والألعاب الرياضية في الهواء الطلق بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية.

وفي نفس الوقت، إن القواعد المتعلقة بمجالات العمل والخدمات المسموح بها والمحظورة بموجب قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان المؤرخ 19 يونيو 2020 تبقى سارية للمفعول.

تسري في البلد القيود التالية بموجب نظام الحجر الصحي الخاص حتى الساعة 00:00 يوم 31 أغسطس 2020:

• تعليق الوصول إلى أراضي البلد عن طريق برا وجوا (باستثناء الرحلات الخاصة مستأجرة)؛ • تعليق النقل البري والجوي للركاب من مدن ومناطق أخرى في البلد والدخول والخروج إلى المدن والمناطق التي يتم فيها تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص الصارم، باستثناء حركة المركبات ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك سيارات الإسعاف والاستجابة في حالات الطوارئ والإنقاذ، وكذلك الشاحنات ؛ (باستثناء جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي) • تعليق استقبال جماعي وفردي للمواطنين في هيئات الدولة الأخرى، باستثناء مراكز خدمات "ASAN" و"DOST" ؛ • حظر خدمات تنظيم المراسم، بما في ذلك تنظيم أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والخطوبات والاحتفالات المماثلة في منزل العميل أو في أماكن أخرى في هذا المجال؛ • تعليق عمل مراكز الترفيه للأطفال ودور السينما ومرافق تقديم الطعام لدى مراكز التسوق الكبيرة ومراكز التسوق ؛ • تعليق عمل أماكن الترفيه، بما في ذلك أماكن الترفيه للأطفال (من جملتها الشوارع والمتنزهات) ؛ • تعليق الخدمات الرياضية والصحية وإعادة التأهيل (باستثناء الخدمات الطبية في هذا المجال)؛ • تعليق عمل المنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح والصالات الرياضية.

• حظر خدمات الطقوس الدينية، باستثناء مراسم التشييع، وكذلك تنظيم وإجراء مراسم الحداد في القاعات الاحتفالية والخيام وغيرها من الأماكن المغلقة ؛ • حظر حفلات الزفاف.

• توقف عملية التعليم والتدريب في جميع المؤسسات التعليمية (باستثناء استقبال مناشدات المواطنين المتعلقة بالامتحانات والمسابقات والمقابلات وإصدار الشهادات والوثائق المختلفة) ؛ • حظر تجمع أكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والجادات والحدائق وغيرها من الأماكن ؛ • تعليق جميع الأحداث العامة، بما في ذلك الأحداث الثقافية والرياضية ؛ • حظر استخدام الشيشة في المطاعم العامة؛ • حظر زيارات أقارب المرضى في المؤسسات الطبية ؛ • خدمات التدليك والحمام.

نحثكم على اتباع شروط الإجراءات الوقائية الحالية لتقليل عدد المصابين وحماية أنفسكم وأقاربكم من العدوى واتباع القواعد الطبية والوقائية وعدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة والحفاظ على المسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات والأقنعة الواقية.