ضخ المياه الى قناة "باش موغان" من بحيرات في إيميشلي

إيميشلي، 3 أغسطس، أذرتاج

بدأ ضخ المياه الى قناة "باش موغان" الرئيسية من البحيرات في إيميشلي.

تفيد أذرتاج أنه على حساب موارد المياه في البحيرات الاصطناعية، سيكون من الممكن القضاء على مشكلة الري الناتجة عن شح المياه في المناطق المحيطة. تم ضخ المياه بالفعل في قناة باش موغان من إحدى البحيرات في قرية خوبيارلي.

وحضر هذا الحدث نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف ووزير الزراعة إينام كريموف ووزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف ورئيس شركة "سوكار" رونق عبداللايف ونائب رئيس مجلس إدارة استصلاح الأراضي والموارد المائية ذاكر غولييف ورئيس السلطة التنفيذية لمقاطعة إيميشلي إلتشين رضاييف.

وقال شاهين مصطفاييف للصحفيين إنه يتم تنفيذ خطة العمل بناء على تعليمات الرئيس إلهام علييف للقضاء على مشكلة المياه في البلاد. وفقاً للفقرة 1.7 من الخطة، يتم العمل على دراسة مصادر المياه الاحتياطية في الدولة والاستخدام الفعال لأحواض المياه هذه. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في المرحلة الأولية، بدأ استخدام المياه من البحيرات الواقعة في أراضي قرية خوبيارلي في مقاطعة إيميشلي. المساحة الإجمالية لـ5 بحيرات مترابطة تصل إلى 250 هكتار. يبلغ عمق هذه البحيرات 25-30 متراً وتحتوي على احتياطيات مائية تصل إلى 100 مليون متر مكعب. تعتبر هذه المصادر مناسبة تماماً للري.

يتم ضخ المياه عن طريق محطة الضخ العائمة المثبتة على البحيرة. تم تركيب محولات فرعية في المحطة لتزويد المحطة بكهرباء مستقرة. سيتم الاستصلاح والري لأكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في ثلاث مقاطعات وهي إيميشلي وسعاتلي وصابراباد على حساب المياه الموردة إلى قناة "باش موغان" الرئيسية. يتم ضخ 5-6 متر مكعب من الماء في الثانية من القناة بثلاث وحدات.

في المستقبل القريب، سيتم استخدام البحيرات الأخرى للري.