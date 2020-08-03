 ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا الى 5394 خلال يوم

موسكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 5 آلاف و394 شخص بعدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية في روسيا وليصل عدد المصابين الاجمالي الى 856 الف و264 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 79 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 14 ألفا و207 شخص. وتعافى 653 ألف و593 مصاب بالعلاج وترخصوا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.