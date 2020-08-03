الناقلة المحملة بالنفط الأذربيجاني لبيلاروس تصل إلى ميناء أوديسا في 4-5 أغسطس

مينسك، 3 أغسطس، أذرتاج

صرح المتحدث باسم شركة "بيلنفطكيم" الكسندر تيشينكو للصحفيين بأن ناقلة النفط المحملة بنفط SOCAR والمتجهة إلى بيلاروس ستصل إلى ميناء أوديسا في 4-5 أغسطس.

تفيد أذرتاج نقلاً من وكالة BELTA أنه "في 2 أغسطس، غادرت الناقلة المحملة بـ 85 ألف طن من النفط الأذربيجاني ميناء سوبسا في جورجيا. وقال الكسندر تيشينكو إنه "من المتوقع أن تصل الناقلة إلى ميناء يوجني في الفترة في 4 إلى 5 أغسطس".

أرسلت شركة SOCAR هذا العام 5 دفعات من النفط إلى مصفاة موزير عبر ميناء أوديسا وخط أنابيب النفط أوديسا-برودي إجمالي 420 ألف طن لشركة "بيلنفطكيم" البيلاروسية. قال رئيس شركة "بيلنفطكيم" أندريه ريباكوف إن شركة SOCAR يمكنها توريد ما يصل إلى مليون طن من النفط إلى روسيا البيضاء هذا العام.