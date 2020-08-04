قائمة الشواطئ ومستوى الزحمة فيها ستنعكس على موقع الويب الخاص

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

تم تشكيل 16 مجموعة متنقلة للرصد تتكون من موظفي الإدارات ذات الصلة التابعة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان. في نفس الوقت، تم تفتيش 229 شاطئ في باكو و سومغاييت على أساس بيانات موظفي السلطة التنفيذية لمدينة باكو ووزارة البيئة والموارد الطبيعية ووزارة حالات الطوارئ وذلك لمراقبة الشواطئ.

تم تحليل نتائج المراقبة بطريقة آلية بالكامل. نتيجة للتحليل، تم تحديد الشواطئ المناسبة في باكو وسومغاييت مع مراعاة المسافة الاجتماعية ومراعاة قواعد السلامة خلال وباء COVID-19 وفي نفس الوقت تم تطوير برامج خاصة وموقع ويب تفاعلي وتطبيق موبايل.

تفيد أذرتاج أن رئيس الوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان علوي مهدييف أدلى بهذه التصريحات في المؤتمر الصحفي في مجلس الوزراء يوم 3 أغسطس.

بحسب كلام رئيس الوكالة، تم إعداد البرنامج على تحديد قدرة الشاطئ ، مع مراعاة سلامة الراغبين في الاستجمام. تنعكس هذه المعلومات على موقع ويب خاص cimerlik.az.

يمكن المواطنين من خلال الصفحة العثور على قائمة بالشواطئ ومستوى الزحمة والبنية التحتية والظروف والعنوان والموقع وإلخ. وفي الوقت نفسه، تم تطوير تطبيق خاص للهواتف المحمولة لتحديد الوضع على الأرض ويتم من خلاله نقل عدد الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون منطقة الشاطئ إلى النظام.

شارك أكثر من 1000 متطوع من خدمة ASAN في العملية للتحقق من الوصول إلى الشواطئ، وكذلك لمراقبة الامتثال للوائح المعمول بها داخل الشاطئ.

فيما يتعلق بوباء COVID-19، يُطلب من أولئك الذين يستخدمون الشواطئ خلال نظام الحجر الصحي في بلدنا اتباع عدد من القواعد التالية:

1. قبل التوجه إلى الشواطئ عليك زيارة موقع الويب cimerlik.az وتحقق من مستوى كثافة الناس على الشواطئ والذهاب إلى المنطقة التي بها عدد أقل من الناس ؛ 2. الدخول إلى الشاطئ فقط من المدخل الذي يراقبه متطوعو ASAN والمغادرة من المكان المخصص للخروج ؛ 3. إحضار العناصر التي تعتبرها ضرورية للاستخدام إلى الشاطئ ؛ 4. استخدام المحاليل المطهرة الموضوعة على منطقة الشاطئ أثناء الدخول والخروج.

5. اتباع قواعد المسافة والنظافة الاجتماعية، إذا كانت هناك غرف ملابس وحمامات مشتركة ؛ 6. الاستراحة على الشاطئ في مناطق مفصولة بحبال خاصة فقط ؛ 7. بعد استخدام المواد الغذائية والمخلفات الأخرى في الشاطئ ، يجب تنظيف المنطقة ذات الصلة ورمي النفايات في صناديق خاصة ؛ 8. عدم استخدام المناطق المحظورة.

9. إبلاغ المشرف فوراً إذا شعرت بالقلق حيال الصحة ؛ 10. الحفاظ على المسافة الاجتماعية على الشاطئ والامتثال لمتطلبات المشرفين.

من المستحسن توخي الحذر عند زيارة الشواطئ غير المدرجة في cimerlik.az حيث لا توجد مراقبة للوباء.