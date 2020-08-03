إيران: 17 الفا و405 حالة وفاة من كورونا حتى الآن

طهران، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زادت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد في إيران.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 312 الف و35 شخص وحصيلة الضحايا إلى 17 الفا و405 مصاب حتى الآن. تعافى 270 الف و228 مصاب تمام وترخصوا.

افادت وكالة أذرتاج انه خلال اجتماع في مستشفى ابن سينا في طهران سلط المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية الضوء على أنانية الأطباء وقال إن أكثر من 100 طبيب لقوا حتفهم في مكافحة الفيروس التاجي.

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سعدات لاري ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.