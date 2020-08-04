  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حكمت حاجييف: زيارة المقاطعات قد تزيد من حالات الإصابة بالعدوى فيها

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٤٨]

    باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

    حاليا، يلاحظ تسجيل حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 في باكو. قد يزيد السفر إلى المناطق ذهاباً وإياباً أيضاً من تفشي العدوى في مفاطعاتنا.

    تفيد أذرتاج ان مساعد رئيس أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في إدارة الرئاسة حكمت حاجييف صرح بهذا في المؤتمر الصحفي حول فيروس الكارونا المستجد في مجلس الوزراء في 3 أغسطس.

    وقال حكمت حاجييف إنه تم بحث موضوع السفر من وإلى المحافظات. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العدوى لم يتوقف بعد في باكو. السفر من وإلى المناطق قد يزيد أيضاً من حدوث العدوى في مفاطعاتنا. لذلك، سيتم تقييم الوضع الوبائي بشكل شامل وسيتم النظر في مسألة السفر إلى المناطق.

    قال حكمت حاجييف إن البنك الدولي والمؤسسات الأخرى قدمت المساعدة لأكثر من 100 دولة، وأضاف: «معظم الدول تدخل في الديون وتتلقى قروضاً من مؤسسات مختلفة. الوضع مختلف في أذربيجان. "أذربيجان لا تتبع سياسة الديون الخارجية. على الرغم من الصعوبات التي يسببها الوباء، تنفذ دولتنا مشاريع لدعم اقتصادنا ومواطنينا."

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: زيارة المقاطعات قد تزيد من حالات الإصابة بالعدوى فيها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
    مقر العمليات يقر تخفيف بعض القيود اعتباراً من 5 أغسطس
    ٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٣]
    حكمت حاجييف: استفزاز أرمينيا انتهى بهزيمة كاملة لها
    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٩]
    المجلس الوطني يجتمع في جلستها الاستثنائية
    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٣:٤٨]
    السفيرة الإيطالية السابقة لدى أذربيجان تكشف عن أكاذيب السفير الإيطالي السابق في أرمينيا
    حكمت حاجييف: زيارة المقاطعات قد تزيد من حالات الإصابة بالعدوى فيها