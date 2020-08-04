حكمت حاجييف: زيارة المقاطعات قد تزيد من حالات الإصابة بالعدوى فيها

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

حاليا، يلاحظ تسجيل حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 في باكو. قد يزيد السفر إلى المناطق ذهاباً وإياباً أيضاً من تفشي العدوى في مفاطعاتنا.

تفيد أذرتاج ان مساعد رئيس أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في إدارة الرئاسة حكمت حاجييف صرح بهذا في المؤتمر الصحفي حول فيروس الكارونا المستجد في مجلس الوزراء في 3 أغسطس.

وقال حكمت حاجييف إنه تم بحث موضوع السفر من وإلى المحافظات. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العدوى لم يتوقف بعد في باكو. السفر من وإلى المناطق قد يزيد أيضاً من حدوث العدوى في مفاطعاتنا. لذلك، سيتم تقييم الوضع الوبائي بشكل شامل وسيتم النظر في مسألة السفر إلى المناطق.

قال حكمت حاجييف إن البنك الدولي والمؤسسات الأخرى قدمت المساعدة لأكثر من 100 دولة، وأضاف: «معظم الدول تدخل في الديون وتتلقى قروضاً من مؤسسات مختلفة. الوضع مختلف في أذربيجان. "أذربيجان لا تتبع سياسة الديون الخارجية. على الرغم من الصعوبات التي يسببها الوباء، تنفذ دولتنا مشاريع لدعم اقتصادنا ومواطنينا."