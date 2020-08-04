البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 4 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 أغسطس آب.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 4 أغسطس آب اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0234
أورو EUR 1 2.0018
دولار أسترالي AUD 1 1.2129
روبل بلاروس BYN 1 0.6954
ريال برازيلي BRL 1 0.3194
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989
كرون دنماركي DKK 1 0.2689
لاري جورجي GEL 1 0.5528
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2702
دينار الكويت KWD 1 5.5577
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4031
بيسو المكسيك MXN 1 0.0751
جنيه مصري EGP 1 0.1064
لاي مولدوفا MDL 1 0.1023
كرون النرويج NOK 1 0.1864
زلوتي بولندا PLN 1 0.4537
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.022
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3896
دولار سنغافورة SGD 1 1.2361
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649
دولار تايوان TWD 1 0.0578
ليرة تركيا TRY 1 0.2438
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0611
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1245
كرون التشيك CZK 1 0.0762
يوان الصين CNY 1 0.2435
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2239
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4987
كرون السويد SEK 1 0.1947
فرنك سويسرا CHF 1 1.8529
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424
ليرة لبنان LBP 100 0.1127
ين اليابان JPY 100 1.6033
بيسو تشيلي CLP 100 0.2234
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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