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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٢٧]

    باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 أغسطس آب.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 4 أغسطس آب اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0234

    أورو EUR 1 2.0018

    دولار أسترالي AUD 1 1.2129

    روبل بلاروس BYN 1 0.6954

    ريال برازيلي BRL 1 0.3194

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989

    كرون دنماركي DKK 1 0.2689

    لاري جورجي GEL 1 0.5528

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2702

    دينار الكويت KWD 1 5.5577

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4031

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0751

    جنيه مصري EGP 1 0.1064

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1023

    كرون النرويج NOK 1 0.1864

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4537

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.022

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3896

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2361

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

    دولار تايوان TWD 1 0.0578

    ليرة تركيا TRY 1 0.2438

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0611

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1245

    كرون التشيك CZK 1 0.0762

    يوان الصين CNY 1 0.2435

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2239

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4987

    كرون السويد SEK 1 0.1947

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8529

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424

    ليرة لبنان LBP 100 0.1127

    ين اليابان JPY 100 1.6033

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2234

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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