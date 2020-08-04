باكو، 4 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 أغسطس آب. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 4 أغسطس آب اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0234 أورو EUR 1 2.0018 دولار أسترالي AUD 1 1.2129 روبل بلاروس BYN 1 0.6954 ريال برازيلي BRL 1 0.3194 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989 كرون دنماركي DKK 1 0.2689 لاري جورجي GEL 1 0.5528 روبي هندي INR 1 0.0226 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2702 دينار الكويت KWD 1 5.5577 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4031 بيسو المكسيك MXN 1 0.0751 جنيه مصري EGP 1 0.1064 لاي مولدوفا MDL 1 0.1023 كرون النرويج NOK 1 0.1864 زلوتي بولندا PLN 1 0.4537 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.022 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3896 دولار سنغافورة SGD 1 1.2361 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649 دولار تايوان TWD 1 0.0578 ليرة تركيا TRY 1 0.2438 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0611 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1245 كرون التشيك CZK 1 0.0762 يوان الصين CNY 1 0.2435 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2239 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4987 كرون السويد SEK 1 0.1947 فرنك سويسرا CHF 1 1.8529 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424 ليرة لبنان LBP 100 0.1127 ين اليابان JPY 100 1.6033 بيسو تشيلي CLP 100 0.2234 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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