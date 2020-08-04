باكو، 4 أغسطس، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 4 أغسطس اليوم سير اعمال انشاء متنزه غابوي جديد بحي ياسامال للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن رئيس السلطة التنفيذية لمدينة باكو ائلدار عزيزوف قدم معلومات حول الاعمال التي ستنفذ في المتنزه الغابوي الجديد للرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد متنزه غابوي جديد بحي ياسامال بالعاصمة باكو

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