احتمال التغيير في إصدار تصاريح العمل للمهاجرين في روسيا

موسكو، 4 أغسطس، أذرتاج

قد تشدّد إجراءات إصدار تصاريح العمل للمهاجرين في روسيا.

تفيد أذرتاج أن هذه البيانات صدرت من نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف الذي أشار إلى أنه تجري مناقشة مسألة السماح للأجانب بالعمل في روسيا بموافقة من صاحب العمل. اقترح دميتري ميدفيديف الاستفادة من تجربة الدول العربية في هذا المجال. وبالتالي، فإن صاحب العمل في هذه البلدان يتحمل مسئولية كاملة عن المواطن الأجنبي.

قال نائب رئيس مجلس الأمن إنه يخشى تدهور الوضع الإجرامي في مثل هذه الظروف مشيراً إلى أن 40% من المهاجرين في روسيا فقدوا أعمالهم بسبب الوباء. وفي رأيه، يجب أن يشتمل عقد العمل على بند مفاده أن صاحب العمل مسئول عن سلوك المهاجر، فضلاً عن وضعه المالي في حالة الطوارئ.

فريده عبد الله ييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو