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    مواصلة عملية تحديث بنك البلازما للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في أذربيجان

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

    في أذربيجان، كما هو الحال في بقية العالم، يستخدم البلازما لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة. حتى أننا من أوائل الدول التي بدأت هذه العملية. هذه العملية مستمرة اليوم.

    تفيد أذرتاج أن هذه الكلمات جاءت في كلمة ألقتها رئيسة قسم الوقاية من الأمراض ومكافحتها في رابطة إدارة الوحدات الطبية الإقليمية (TEBİB) ياقوت غاراييفا في المؤتمر الصحفي في مجلس الوزراء أمس.

    بحسب كلامها، هناك عدد من الأدوية والأعراض المعاكسة: "للأسف، من المستحيل استخدام دم كل متعاف من المرض. من المطلوب مراعاة الخصائص الطبية العديدة في هذه الحالة إلى جانب الاعتماد على فصيلة الدم. وهذا عمل تطوعي قبل كل شيء. إذا اراد أي متعاف من المرض التبرع بدمه لدى المعهد الاذربيجاني لأمراض الدم ونقل الدم، فسوف يسجل فصيلة دمه بعناية وسيتم التأكد من صلاح دمه للتبرع بواسطة المعلومات المسجلة في استمارته. من الأفضل القيام بذلك مقدماً دون انتظار دعوة خاصة. من الأفضل جداً إنشاء قاعدة البيانات لأولئك الذين يتعافون ويريدون أن يصبحوا متبرعين بالدم وهذه العملية جارية حالياً. بالطبع، هناك حاجة كبيرة للخطابات الطوعية للمواطنين وتبرعهم في شفاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

    AZERTAG.AZ :مواصلة عملية تحديث بنك البلازما للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في أذربيجان
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