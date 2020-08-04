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    إدارة الشرطة العامة: تغريم 646 مخالف لنظام الحجر الصحي الخاص الصارم
    إرجاع 330 وسيلة نقل من منافذ الحجر الصحي الخاص

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

    كشفت الإدارة العامة لشرطة المرور لدى وزارة الداخلية عن عدد مخالفين لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص الصارم في 3 أغسطس آب.

    قالت الإدارة في بيان إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما إداريا 646 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 3 أغسطس الى 00.00 من 4 أغسطس كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص الصارم المطبقة على مدن باكو وسومغايت وكنجة ويفلاخ ومنكجوير وماصالي وجليل أباد ومحافظات أبشرون وبرده وخاتشماز وجورانبوي وجويجول وسيازن وشاكي وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية الأذربيجاني.

    وأضافت أن عناصر الشرطة أرجعت 330 وسيلة نقل من منافذ العبور المقامة لدى مناطق تطبق فيها قواعد نظام الحجر الصحي الخاص الصارمة.

    AZERTAG.AZ :إدارة الشرطة العامة: تغريم 646 مخالف لنظام الحجر الصحي الخاص الصارم
    إرجاع 330 وسيلة نقل من منافذ الحجر الصحي الخاص
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    إدارة الشرطة العامة: تغريم 646 مخالف لنظام الحجر الصحي الخاص الصارم إرجاع 330 وسيلة نقل من منافذ الحجر الصحي الخاص