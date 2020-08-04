  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: إصابة 226 شخص بكوفيد 19 وتعافى 588 شخص ووفاة 5 أشخاص

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 226 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 588 شخص من هذا المرض ووفاة 5 أشخاص.

    واضيف أن 32 ألفا و910 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 28 الفا و348 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 473 مصاب ويستمر علاج 4089 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 751 الف و246 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إصابة 226 شخص بكوفيد 19 وتعافى 588 شخص ووفاة 5 أشخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    مواصلة عملية تحديث بنك البلازما للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في أذربيجان
    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
    أذربيجان: إصابة 241 شخص بكوفيد 19 وتعافى 647 شخص ووفاة 6 أشخاص
    ٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]
    تعافي 639 شخص من فيروس كورونا المستجد مقابل 286 حالة جديدة للاصابة في اذربيجان
    ٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:١٥‎]
    هانده هرمانشي: بعد تخفيف نظام الحجر الصحي المشدد، يحتاج الناس إلى العيش مع معايير جديدة
    أذربيجان: إصابة 226 شخص بكوفيد 19 وتعافى 588 شخص ووفاة 5 أشخاص