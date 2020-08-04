أذربيجان: إصابة 226 شخص بكوفيد 19 وتعافى 588 شخص ووفاة 5 أشخاص

باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 226 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 588 شخص من هذا المرض ووفاة 5 أشخاص.

واضيف أن 32 ألفا و910 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 28 الفا و348 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 473 مصاب ويستمر علاج 4089 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 751 الف و246 فحص طبي.