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    الداخلية: المُصرَّح لهم بالتنقل داخل البلد يتمكنون من زيارة المحافظات

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]

    باكو، 4 أغسطس (أذرتاج).

    سيستمر نظام الحجر الصحي الخاص حتى 31 اغسطس بناء على قرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء. يطبَّق نظام الحجر الصحي الخاص الصارم في 13 مدينة ومحافظة، بما فيها العاصمة باكو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الاذربيجانية إحسان زاهدوف قوله في مؤتمر صحفي امس.

    وقال زاهدوف ان المراقبة على الخروج والدخول من وإلى تلك المدن والمحافظات ستتم من قبل افراد الشرطة وجنود القوات الداخلية في منافذ الشرطة الخاصة، كما كان عليه الحال في الفترة السابقة. سيسمح للاشخاص الذين لهم تصاريح من بوابة icaze.e-gov.az الإلكترونية على شبكة الانترنت ومركباتهم بالتنقل في منافذ الشرطة. يتم تنظيم الدخول والخروج من وإلى باكو وسومغايت ومحافظة ابشيرون على نفس الشكل.

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