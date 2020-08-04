اسماعيللي، 4 أغسطس (أذرتاج). تسبب هطول الأمطار الغزيرة في أضرار مادية في محافظة إسماعيللي. افادت وكالة أذرتاج ان السيول الناتجة عن الامطار في نهر قاراسو جرفت الطريق البري قرب قرية قوربان افندي. اعيد فتح الطريق امام الحركة بعد إزالة الخسائر التي خلفتها السيول. كذلك أدت الامطار الغزيرة الى فيضان نهر آخ أوخ. نتيجة لذلك تضررت البنود على منبع مياه الشرب ومنشآت التطهير قرب قرية خانقاه.

AZERTAG.AZ : الأمطار الغزيرة تتسبب في السيول في إسماعيللي

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