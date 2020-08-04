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    القنصل الكازاخستاني اصيب جراء انفجار في بيروت

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٣]

    نورسلطان، 4 أغسطس (أذرتاج).

    أصيب القنصل الكازاخستاني في لبنان باقلان سبابيك بجروح اثر انفجار كبير وقع اليوم في مرفأ بيروت. وتضرر مبنى القنصلية نتيجة الانفجار.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج من نورسلطان ان هذا اعلنته وزارة الخارجية الكازاخستانية.

    AZERTAG.AZ :القنصل الكازاخستاني اصيب جراء انفجار في بيروت
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    القنصل الكازاخستاني اصيب جراء انفجار في بيروت القنصل الكازاخستاني اصيب جراء انفجار في بيروت