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    الصحة اللبنانية: 63 قتيلا و3000 جريح على الاقل في انفجار قوي في بيروت

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:١٥‎]

    باكو، 5 اغسطس، (أذرتاج).

    اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 63 شخصا واصابة 3000 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار قوي وقع اليوم في مرفأ بيروت عاصمة لبنان.

    يقال ان المحتمل هو انفجار مخزن المفرقعات او المواد شديدة الانفجار التي تمت مصادرتها منذ سنين واحتفظت فيه.

    سبق وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسئولون عن ههذ الكارثة الثمن ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة على لبنان.

    اعلن غدا في البلد يوم الحداد.

    تضررت مساحة واسعة على بعد عدة كلومترات بالخسائر المختلفة ودمرت المباني القريبة من مركز الانفجار بالكامل، بينها مستشفى لعلاج المصابين بالكورونا.

    AZERTAG.AZ :الصحة اللبنانية: 63 قتيلا و3000 جريح على الاقل في انفجار قوي في بيروت
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