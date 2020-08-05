الصحة اللبنانية: 70 قتيلا وأكثر من 3700 جريح في انفجار قوي في بيروت

باكو، 5 اغسطس، (أذرتاج).

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 70 شخصا واصابة أكثر من 3700 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار قوي وقع اليوم في مرفأ بيروت عاصمة لبنان.

يتزايد عدد ضحايا الانفجار.

يقال ان المحتمل هو انفجار مخزن المفرقعات او المواد شديدة الانفجار التي تمت مصادرتها منذ سنين واحتفظت فيه.

سبق وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسئولون عن ههذ الكارثة الثمن ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة على لبنان.

اعلن غدا في البلد يوم الحداد على ضحايا الانفجار.

تضررت مساحة واسعة على بعد عدة كلومترات بالخسائر المختلفة ودمرت المباني القريبة من مركز الانفجار بالكامل، بينها مستشفى لعلاج المصابين بالكورونا.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان القنصل الكازاخستاني في بيروت اصيب بجروح وتضرر مبنى القنصلية نتيجة الانفجار.