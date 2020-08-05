مواطنان تركيان بين الجرحى اثر انفجار في بيروت

انقرة، 5 أغسطس (أذرتاج).

يوجد بين الجرحى اثر انفجار بيروت مواطنان تركيان. جروحهما غير خطيرة. يستمر التحقيق عن وجود مواطنين اتراك آخرين بين المتضررين.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان السفير التركي في لبنان خاقان جاكيل قال هذا في حديثه مع مراسل قناة A HABER التلفزيونية. اضاف ان دوي انفجار سمع بشكل واضح في مبنى السفارة التركية رغم تواجده على بعد 14 كم من مكان الحادث.