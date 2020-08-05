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    زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٨]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 أغسطس 11 مليارا و676.9 مليون مانات.

    أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 425.1 مليون مانات قياسا إلى 1 يوليو الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان
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