زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 أغسطس 11 مليارا و676.9 مليون مانات.

أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 425.1 مليون مانات قياسا إلى 1 يوليو الماضي.