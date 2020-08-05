زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٨]
باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 أغسطس 11 مليارا و676.9 مليون مانات.
أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 425.1 مليون مانات قياسا إلى 1 يوليو الماضي.
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