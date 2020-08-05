ارتفاع حصيلة ضحايا إنفجار بيروت
AzerTAg.az
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥٤]
باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تستمر حصيلة ضحايا انفجارين قويين في الزيادة، والذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة.
أفادت وكالة أذرتاج ان حصيلة ضحايا الحادث حوالي 80.
بلغ عدد الجرحى 4 آلاف شخص.
يذكر انه تم إعلان الحداد في البلاد على الانفجار.
ويعتقد أن الانفجارات هي عمل إرهابي.
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