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    ارتفاع حصيلة ضحايا إنفجار بيروت

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥‎٤]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا انفجارين قويين في الزيادة، والذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حصيلة ضحايا الحادث حوالي 80.

    بلغ عدد الجرحى 4 آلاف شخص.

    يذكر انه تم إعلان الحداد في البلاد على الانفجار.

    ويعتقد أن الانفجارات هي عمل إرهابي.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا إنفجار بيروت
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