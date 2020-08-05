ارتفاع حصيلة ضحايا إنفجار بيروت

باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا انفجارين قويين في الزيادة، والذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة.

أفادت وكالة أذرتاج ان حصيلة ضحايا الحادث حوالي 80.

بلغ عدد الجرحى 4 آلاف شخص.

يذكر انه تم إعلان الحداد في البلاد على الانفجار.

ويعتقد أن الانفجارات هي عمل إرهابي.