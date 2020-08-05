زيادة سريعة في الإصابة بالفيروس التاجي اليومي في تركيا

أنقرة، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، تم استئناف عدد الإصابات اليومية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة التركية انه تم تسجيل 1083 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 234 الف و934 شخص. عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 18 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 5 آلاف و765 مصاب حتى الآن.

تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ234 ألف و934 شخص من 4 ملايين و973 ألف و466 شخص. وتعافى 994 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى خلال يوم.