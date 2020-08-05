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    زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]

    كييف، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1271 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 75 الفا و490 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 1788 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى أكثر من 40 ألف مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا
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