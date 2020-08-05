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    11 وفاة من كورونا في قيرغيزستان خلال يوم

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٢٠]

    بشكيك، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 569 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 38 الفا و110 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 2874 موظف.

    بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد 11 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 1438 مصاب حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :11 وفاة من كورونا في قيرغيزستان خلال يوم
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