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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في العالم الى 700 ألف مصاب

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم 700 ألف شخص. تضاعف حالات الإصابة تقريبا في شهر واحد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الإصابة بهذا الفيروس وصلت الى 254 الف و988 شخص فقد 6 آلاف و298 شخص حياتهم وتعافى 11 مليونا و936 ألف و196 مصاب تماما.

    تحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الأولى في عدد الإصابات. أصيب 4 ملايين و918 الف و770 شخص بكوفيد 19. تليها البرازيل (مليونان و808 الف و76 شخص) والهند (مليون و910 الف و68 شخص) وروسيا (866 الف و627 شخص) وجمهورية جنوب أفريقيا (521 ألف و318 شخص) والمكسيك (449 الف و961 شخص).

    الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 160 الف و318 شخص. تم تسجيل 96 الف و96 حالة وفاة في البرازيل و48 ألف و869 حالة في المكسيك و46 ألفا و299 وفاة في المملكة المتحدة و39 الفا و856 شخص في الهند.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في العالم الى 700 ألف مصاب
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