باكو، 5 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 أغسطس آب. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 5 أغسطس اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0241 أورو EUR 1 1.9105 دولار أسترالي AUD 1 1.1699 روبل بلاروس BYN 1 0.7082 ريال برازيلي BRL 1 0.3145 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985 كرون دنماركي DKK 1 0.2564 لاري جورجي GEL 1 0.5552 روبي هندي INR 1 0.0225 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2441 دينار الكويت KWD 1 5.5231 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3971 بيسو المكسيك MXN 1 0.0738 جنيه مصري EGP 1 0.1051 لاي مولدوفا MDL 1 0.099 كرون النرويج NOK 1 0.1757 زلوتي بولندا PLN 1 0.429 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0223 روبل روسي RUB 1 0.0243 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3423 دولار سنغافورة SGD 1 1.2197 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649 دولار تايوان TWD 1 0.0577 ليرة تركيا TRY 1 0.2481 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.092 كرون التشيك CZK 1 0.0713 يوان الصين CNY 1 0.2405 جنيه إنكلترا GBP 1 2.091 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4923 كرون السويد SEK 1 0.1822 فرنك سويسرا CHF 1 1.7866 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1419 ليرة لبنان LBP 100 0.112 ين اليابان JPY 100 1.5782 بيسو تشيلي CLP 100 0.2074 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده