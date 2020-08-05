البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 5 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 أغسطس آب.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 5 أغسطس اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0241
أورو EUR 1 1.9105
دولار أسترالي AUD 1 1.1699
روبل بلاروس BYN 1 0.7082
ريال برازيلي BRL 1 0.3145
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985
كرون دنماركي DKK 1 0.2564
لاري جورجي GEL 1 0.5552
روبي هندي INR 1 0.0225
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2441
دينار الكويت KWD 1 5.5231
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3971
بيسو المكسيك MXN 1 0.0738
جنيه مصري EGP 1 0.1051
لاي مولدوفا MDL 1 0.099
كرون النرويج NOK 1 0.1757
زلوتي بولندا PLN 1 0.429
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0223
روبل روسي RUB 1 0.0243
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3423
دولار سنغافورة SGD 1 1.2197
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649
دولار تايوان TWD 1 0.0577
ليرة تركيا TRY 1 0.2481
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.092
كرون التشيك CZK 1 0.0713
يوان الصين CNY 1 0.2405
جنيه إنكلترا GBP 1 2.091
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4923
كرون السويد SEK 1 0.1822
فرنك سويسرا CHF 1 1.7866
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1419
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.5782
بيسو تشيلي CLP 100 0.2074
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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