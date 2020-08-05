مشاورة افتراضية حول نتائج النصف الاول من العام لدى النيابة العامة

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

عقدت مشاورة موسعة عبر الاتصال المرئي في 5 اغسطس اليوم حول أوضاع الاعمال المنفذة في مناحي الفعاليات المتوخاة في القانون "في النيابة العامة" خلال النصف الاول من العام الجاري من قبل اجهزة النيابة العامة وحول نتائج مناقشتها لدى مشاورات المؤسسات التابعة لها.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن النائب العام كامران علييف ألقى تقريرا في المشاورة الافتراضية.