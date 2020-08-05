المجلس الوطني يعتمد على تعديلات في ميزانية الدولة لعام 2020م في الاستماع الاول التعديلات تشير الى تراجع ايرادات الميزانية الموحدة 5 مليارات

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

نظر المجلس الوطني في مشروع قانون في ادراج تعديلات في القانون "في ميزانية جمهورية أذربيجان لعام 2020م" في جلسة عامة اولى للدورة غير الاعتيادية المنعقدة في 5 اغسطس.

أفادت أذرتاج أن مشروع القانون ينص على أن ايرادات مدققة لميزانية الدولة لعام 2020م على اساس حسابات اعتمدت على توقعات الاقتصاد الكلي المجددة للعام الحالي متوقعة عند 0ر24124 مليون مانات وذلك عند 3ر35 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتنص التعديلات المقترحة على تراجع ايرادات الميزانية الموحدة اقل قدر 5 مليارات من الايرادات الموجودة. ويشكل عجز الميزانية الموحدة 8 مليارات و436 مليون مانات. وتعزو تراجعات ميزانية الدولة الى انخفاض الطلب بالمنتجات النفطية في الاسواق الداخلية وكذلك تطبيق عدد من التسهيلات الضريبية.

واعتمد المجلس الوطني على التعديلات عبر التصويت بالاستماع الاول عقب مناقشات.