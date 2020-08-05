أنقرة، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج) أعلنت وزارة الخارجية التركية إصابة ستة مواطنين أتراك بجروح طفيفة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات نشرها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. "أصيب خمسة من مواطنينا بجروح طفيفة في الانفجار. حالة المواطن الآخر الذي يخضع لعملية جراحية أمر طبيعي. وتم الاتصال بأفراد أسر المصابين".

AZERTAG.AZ : مولود جاويش أوغلو: إصابة ستة مواطنين أتراك في انفجار بيروت

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