سمير شريفوف: الأثر السلبي للوباء على الاقتصاد العالمي أدى إلى تفاقم ميزان المدفوعات في أذربيجان

باكو، 5 أغسطس، سعادت حكييفا، أذرتاج

أدى وباء الفيروس التاجي الجديد إلى تفاقم التغيرات السلبية في الاقتصاد العالمي. تعد الأضرار التي ألحقها فيروس COVID-19 للعالم والاقتصادات الوطنية هائلة. هناك حاجة لتغييرات في ميزانية الدولة لتجنب الضرر الناجم عن الوباء.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من وزير المالية سمير شريفوف في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال في 4 أغسطس.

وأكد الوزير أن الأثر السلبي للوباء على الاقتصاد العالمي أدى إلى تدهور ميزان المدفوعات في البلاد. أدى نظام الحجر الصحي الذي تم تطبيقه هذا العام إلى إضعاف الأعمال في البلاد. في الأشهر الستة الأولى من هذا العام كان أداء ميزانية الدولة أفضل من المتوقع.

وقال سمير شريفوف أيضاً: "وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن تنفيذ ميزانية الدولة في النصف الأول من العام كان إيجابياً فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي تسمح لنا بالتنبؤ بظهور المشاكل المالية في النصف الثاني. لوحظت الانخفاضات في معظم قطاعات الاقتصاد. لذلك أعادت وزارة الاقتصاد النظر في التوقعات في الظروف الجديدة ويعاد النظر في اسعار النفط ".