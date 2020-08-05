"بيت DOST " في إسماعيلي سيروج ثقافتنا الوطنية وسيزيد فرص السياحة في المنطقة

إسماعيلي، 5 أغسطس، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج سيعمل مركز "بيت DOST " (“DOST Evi”) للإبداع والمعارض والمبيعات والذي وضع أساسه الرئيس إلهام علييف في مقاطعة إسماعيلي على خلق فرص العمل الجديدة وزيادة فرص العمل والدخل في المنطقة. ستدعم المؤسسة أيضاً تطوير تقاليد الحرف اليدوية الوطنية وتعزيز الثقافة الوطنية وتوسيع فرص السياحة في المنطقة.

تفيد أذرتاج أن المشروع الذي سيتم تشييده على الطريق السريع موغانلي-إسماعيلي في قرية باسغال في إسماعيلي وسيغطي مساحة 5،925 متر مربع وسيمكن من إنتاج وعرض وبيع نماذج خاصة بالثقافة الوطنية في نفس المكان. كما سيتم بناء مناطق الإنتاج والمعارض الصغيرة على الطراز القديم وتهيئة الظروف لعرض واسع للعينات الثقافية الوطنية الغنية. سيتم إنشاء مرافق الإنتاج مثل صناعة السجاجيد وصناعة النحاس والفخار والكلاغايي (الشال الوطني) والنسيج ومنتجات الطحين في هذا المركز. سيقدم المركز مساهمة كبيرة في السياحة في المنطقة ومن المخطط تنظيم بيع الكلاغاي في قرية باسغال.

يقول صانع الكلاغايي من قرية باسغال مرشد طالبوف إنه إذا كان الأشخاص العارفون وزوار باسغال يشترون الكلاغايي حتى الوقت الحاضر، فبعد إنشاء هذا المركز ستكون الأرباح أعلى. يمر بعض ضيوفنا المتوجهين إلى غباله وشاكي وبلاكان وقاخ بضواحي باسغال وسيتمكنون بعد الآن من التعرف على فن الكلاغايي والحصول عليها بسهولة دون دخول القرية.

ستكون هناك 5 ورش للعمل لإنتاج عينات ثقافية وطنية ومعرض ومركز المبيعات، وكذلك مركز لإنتاج وبيع منتجات الدقيق.

وبحسب المقيم في باسغال جاهد علييف فإن هذا المركز الجديد سيسمح لهم ببيع حلوياتهم بسهولة.

يتم إنشاء البنية التحتية اللازمة في المؤسسة للمقيمين والضيوف لقضاء وقت فراغهم بشكل مثير للاهتمام. ستبنى هناك أيضاً سوق لبيع المنتجات الزراعية النظيفة بيئياً التي تنتج في قرية باسغال والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من قرية إيوانوفكا. سيتم إشهار خدمات تقديم الطعام والمطبخ الوطني والأغذية المصنوعة من منتجات نظيفة من ناحية بيئية. بشكل عام، سيلعب بناء هذا المركز للإبداع والمعرض والمبيعات دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنطقة.