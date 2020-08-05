نسخة "بيتا" التجريبية للبوابة الالكترونية "من مدينة إلى قرية" للسياحة الريفية جاهزة للاستخدام

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

نسخة "بيتا" التجريبية (beta testing) للبوابة www.tovillage.az "من مدينة إلى قرية" هو أول مشروع للسياحة الريفية في بلدنا جاهزة للاستخدام.

تفيد أذرتاج أن الغرض الرئيسي من البوابة هو تقديم مزارع القرويين في أجزاء مختلفة من البلاد للسياح المحليين والأجانب وجعل الاستجمام البديل في متناول المسافرين والمساهمة في تطوير السياحة الزراعية في البلاد، وكذلك مساهمة في تحسين الرفاهية الاجتماعية للناس في المناطق الريفية.

من الممكن الانضمام إلى الجولات إلى مقاطعات شاماخي وإسماعيلي وشاكي وزاغاتلا ولانكاران وقوبا من خلال البوابة. يمكن للسياح أيضاً حجز جولات فردية وفقاً لرغباتهم. تحتوي البوابة على معلومات مفصلة حول كل مزرعة يتم فيها تنظيم الجولة الزراعية. أولئك الذين يرغبون في حجز جولة يمكنهم التعرف على برنامج الرحلة.

ينزل المسافرون في إطار جولات "من مدينة إلى قرية" خلافاً للجولات الأخرى في المنازل الريفية والمزارع. يتناول المشاركون في الجولة المنتجات الزراعية الطبيعية والأطباق المحلية من مختلف المناطق ويتعرفون على المزارع المختلفة ، ويشاركون في قطف الفاكهة وغرس الأشجار وركوب الخيل وصيد الأسماك وغيرها من الأنشطة حسب الموسم، وكذلك الحصول على المنتجات الزراعية من المزارعين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع "من مدينة إلى قرية" بدأ في عام 2019. المشروع الذي تنفذه شركة التموين والتخزين الزراعي المساهمة لدى وزارة الزراعة بدعم من وزارة الزراعة ووكالة السياحة الحكومية وشركة "باشا هولدينغ".

منذ بداية المشروع، تم تنظيم أكثر من 40 جولة زراعية للمزارع في مناطق مختلفة. في المجموع، انضم أكثر من 800 سائح لهذه الجولات وحوالي 150 منهم من الأجانب. زاد متوسط الدخل الشهري لكل مزرعة تستقبل السياح بقدر 300 مانات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن المشروع، تم عقد اجتماعات مع حوالي 300 مزارع ورجل الأعمال الزراعية في مقاطعات مختلفة وتم إطلاعهم بالتفصيل على هدف ومبادئ المشروع.

حتى الآن، تقدمت حوالي 200 مزرعة بطلب الانضمام إلى المشروع بشكل مباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني www.tovillage.az وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. من بينها تم فحص 118 مزرعة وأعتبرت 76 مزرعة مناسبة للمشروع. دُرب 52 مزارعاً مؤهلاً من قبل خبراء محليين وأجانب. حالياً، هناك اهتمام كبير بالمشروع وعدد المتقدمين آخذ في الازدياد. تجري أعمال إعادة الإعمار في المزارع التي تلبي متطلبات المشروع وتتلقى بعض الدعم الفني والمعدات.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع التجريبي الذي سيستمر حتى عام 2021 سيقوم بتوعية 500 مزارع ويوفر لهم فرص عمل في مجال السياحة الزراعية.