185 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

طهران، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وفقا لوزارة الصحة الايرانية، توفي 185 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 2697 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 317 الف و483 شخص.

تم تسجيل 185 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 17 ألفا و802 شخص.

تعافى 274 الف و932 مصاب تمام وترخصوا.

الإصابات والوفيات الأعلى في محافظات أذربيجان الغربية وخراسان وهرمزجان الإيراني.