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    إيران ترسل مساعدات انسانية الى لبنان

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    طهران، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أرسلت إيران 9 أطنان من المستلزمات والمواد الطبية إلى لبنان فيما يتعلق بانفجار قوي في مدينة بيروت.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالها رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني محمد نصري.

    قال إن 22 طبيبا وممرضة سيغادرون إلى لبنان في غضون ساعات قليلة. وسيشاركون في علاج المصابين في الانفجار.

    وعبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تعازيه للشعب اللبناني وأعرب عن استعداده لتقديم كل المساعدة الممكنة.

    يذكر ان أكثر من 100 شخص قتلوا جراء انفجار مرفأ بيروت وأصيب أكثر من 4 آلاف. معظم المصابين في حالة حرجة.

    ولا تزال التحقيقات الجارية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف ما وراء هذا الحادث. ولا يستبعد أن يكون الانفجار عملا إرهابيا.

    AZERTAG.AZ :إيران ترسل مساعدات انسانية الى لبنان
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