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    تحويل مجمع هوسان الاولمبي الرياضي الى مستشفى جاهز

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]

    باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

    تقرر تحويل مجمعي أبشرون وهوسان الاولمبي الرياضي التابعين الى وزارة الشباب والرياضة الى مستشفيين موقتا استمرارا للاعمال المنفذة على اساس توجيهات قيادة البلد في مجال التصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واتخاذ تدابير وقائية في حينها.

    أفادت أذرتاج أن وزير الشباب والرياضة ازاد رحيموف ورئيس مجلس ادارة الشخص الاعتباري ذي الحقوق العامة "اتحاد ادارة المناطق الطبية" طبيب رامن بايراملي تفقدا مجمع هوسان الاولمبي الرياضي في 5 اغسطس للتعرف الى الاعمال المنفذة من جانب وزارة الشباب والرياضة.

    وانطلقت اعمال تحويل تخصيص المجمع منذ الاسبوع الاول من شهر يوليو. وتم تزويد المجمع بكل ما هو ضروري لنشاطه كمستشفى مجهز وفقا للمعايير الحديثة خاصة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبق ازاء جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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